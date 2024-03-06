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        Trabzon'da "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi düzenlendi

        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:03
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        Trabzon'da "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi düzenlendi
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        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi organize edildi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen söyleşi, TTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Türk kadınının çok güçlü ve girişimci olduğunu söyledi.

        Çelebi, kadınların iş hayatında daha da ön plana çıkması gerektiğine işaret ederek, bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

        Trabzon İl Kadın Girişimciler Başkanı Ahsen Aydın, kadınların iş hayatına katılmasının ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlikte önem taşıdığını vurguladı.

        Aydın, kadınların sosyal ve iş hayatına daha fazla dahil olmalarının toplumsal eşitlikle sağlanabileceğinin altını çizerek, "Bu eşitliğin sağlanabilmesi, kadının ve erkeğin kafasındaki ön yargıları değiştirerek, kız çocuklarını eğiterek, toplumun her bir kademesinde yer edinmesini sağlayarak mümkün olacaktır." dedi.

        TOBB Sermaye Piyasaları Meclis Üyesi ve KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ile Koruncuk Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Açıkgöz'ün de sunum yaptığı toplantı, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.

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