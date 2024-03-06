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        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor, forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği maçlarda iyi sonuçlar almakta zorlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:09
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        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor, forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği maçlarda iyi sonuçlar almakta zorlanıyor.

        Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 17 lig karşılaşmasında görev alabildi.

        Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun forma giydiği 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puan elde ederken bu oyuncunun kadroda olmadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 10 puan toplayabildi.

        - Takımın en golcüsü

        Onuachu, ligde fazla forma giyememesine rağmen takımının 9 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 46 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

        Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

        - Afrika Uluslar Kupası etkiledi

        Trabzonspor, Onuachu'nun özellikle Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı büyük sıkıntı yaşadı.

        Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısının başladığı bu dönemdeki 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        Afrika Uluslar Kupası'nın ardından takıma dönen ve 2 lig maçında süre alan Onuachu, bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir karşısında galip gelerek yarı finale yükseldiği maçta kolundan sakatlık yaşadı.

        Kolu kırıldığı için takımdan uzak kalan Nijeryalı oyuncu, Karadeniz ekibinin son oynadığı Corendon Alanyaspor maçında forma giyemedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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