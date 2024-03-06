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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamada "TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi." denildi. TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 01:04
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        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
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        Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atma kararı aldı.

        Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında;

        •TL ticari krediler(1) için % 2,5 olan aylık büyüme sınırının % 2’ye indirilmesine,

        •İhtiyaç kredilerinde % 3 olan aylık büyüme sınırının % 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise % 2 sınırının korunmasına karar verildi.

        "İLAVE ADIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR"

        Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.

        TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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