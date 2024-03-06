Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamada "TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi." denildi. TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor

Habertürk / AA Giriş: 06.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 01:04 facebook

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