Zonguldak'ta olay, geçen yıl 10 Eylül'de, Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI SİLAH SESİNİ ÖNEMSEMEMİŞ Başta normal ölüm olarak değerlendirilen Bartu Can’ın otopsisinde çenesinin üstünde mermi girişine rastlandı. Ekipler, cinayet ihtimali üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bartu Can’ın o gece yanında olan arkadaşları ve ilgili olabileceği değerlendirilen 6 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınıp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Bartu Can’ın olay günü yanında olan arkadaşlarının silah sesi duydukları ancak önemsemedikleri de soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

JANDARMADAN TİTİZ ÇALIŞMA Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirerek, HTS kayıtları, plaka tanıma sistemindeki veriler, güvenlik kameraları ve bölgedeki fotokapanları inceledi. Yaklaşık 30 bin plakayı inceleyen ekipler, o tarihte olay yerinde olduğu tespit edilen Kenan Alagöz ile M.Ö.’yü gözaltına aldı.

"İNŞALLAH ÖLMEZ" DEYİP AYRILMIŞLAR Jandarmada ifade veren Alagöz, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü alem yapmak için ormana gittiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacı için otomobillerinden indiklerini anlatan Alagöz, “Araca döndüğümüzde arka koltukta tanımadığım biri oturuyordu. ‘Sen kimsin’ falan diye tartışmaya başladık. Arbede yaşarken şahsın belinde büyük bir bıçak görüp korktum. Belimdeki tabancayı çekip, hava ateş ettim. Silahı indirirken bir anda ikinci defa patladı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. ‘İnşallah ölmez’ deyip ayrıldık” dedi.