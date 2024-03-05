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        Trabzon'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:19
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        Trabzon'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kovanlı Mahallesi Kumbarla mevkisinde kontrolden çıkan A.K.S. yönetimindeki 61 ACM 554 plakalı kum yüklü kamyon, evinin arkasındaki yol kenarında çalı kıran Ayşe Kum'a (66) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde öldüğü tespit edilen Kum'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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