Cumhur İttifakı'nın Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, düzenlediği toplantıyla projelerini tanıttı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un yıllardır belediyeciliğin çok güzel örneklerini verdiğini, bunun, bayrağı daha da yükseklere çıkarma hedefi doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Belediyeciliğin hayatı kolaylaştırmak olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Şehrimizde yaşayan insanların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek ve bu şehirleri cazibe merkezi haline getirmektir." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2023 yılında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunun da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçen hafta büyüme rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük afetini yaşadığımız 2023 yılında bile dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olması hakikaten Türkiye'nin gücünü gösterdi. İnşallah bundan sonra bu artarak devam edecek. İşte bu büyüyen, güçlenen ülkede Trabzon ne kadar pay alacak ve Trabzon bu büyüyen, güçlenen Türkiye'ye ne kadar katkı verecek, aslında bizim bütün meselemiz bu. O yüzden bu seçimler bizim için çok kıymetli."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Ortahisar Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve MHP İl Başkanı Ömer Ayar da konuşma yaparak, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın'a desteklerini dile getirdi.

- "Ortahisar'ımızın sadece 5 yılını değil, yüz yıllar sonrasını planlayacağız"

Ortahisar Belediye Başkan adayı Aydın ise "Sizlerin güveni ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamından itibaren Ortahisar Belediyemizi katılımcı belediyecilik anlayışı ve ortak akıl ile yönetmek, ilçemizin mutluluğunu daha da artırmak için huzurlarınızdayım." ifadesiyle sözlerine başladı.

Ortahisar ilçesini insan merkezli, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapacaklarını vurgulayan Aydın, ilçe belediyesi sınırları içindeki 87 mahallede elde edecekleri her zaferin, belediye hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizin hakkını korumak ve hizmetinde olmak en asli görevimiz olacaktır. Bu anlayışla afetlere dayanıklı, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis edeceğiz. Çocuklar, yaşlılar, özel bireyler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleteceğiz. Maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli olan aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ortak akılla hayata geçireceğimiz projelerle Ortahisar'ımızın sadece 5 yılını değil, yüz yıllar sonrasını planlayacağız. Bu şehri birlikte yönetip tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak adına, bundan önce nasıl çalışmışsak 31 Mart akşamından sonra da aynı inanç ve heyecanla görev başında olacağız."

Aydın'ın projelerinin tanıtıldığı programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.