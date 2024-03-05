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        Trabzonspor'un Avcı ile deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:09
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        Trabzonspor'un Avcı ile deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü.

        Ligin 9. haftasında yine Corendon Alanyaspor maçıyla yeniden görev verilen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, ilk 6 dış saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplayarak 2,33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

        Karadeniz ekibi, son haftalarda ise deplasman başarısını sürdüremedi. Bordo-mavili takım son 5 deplasman müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4 puan olarak 0,8 gibi düşük puan ortalaması yakalayabildi.

        - Dış saha maçları

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk 6 deplasman maçında Ankaragücü'nü 1-0, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

        Son 5 dış saha maçında ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

        ​​​​​​​- 3 maçlık istikrarını koruyamadı

        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor yenilgisiyle galibiyet serisini de sürdüremedi.

        Ligde sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 75 hafta sonra art arda 4 maç kazanma fırsatını değerlendiremedi.

        En son 2021-2022 sezonunun 23. ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 veya üzeri maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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