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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki hastanın bağışlanan organları Erzurum'da 2, Sivas'ta 1 hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:38
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki hastanın bağışlanan organları Erzurum'da 2, Sivas'ta 1 hastaya nakledildi.

        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen M.A'nın ailesiyle, organ bağışı konusunda görüşüldü.

        Ailenin onay vermesi üzerine M.A'nın bağışlanan organları, nakil ekibi tarafından operasyonla alındı.

        M.A'nın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'daki 2 hastaya, diğer böbreği ise Sivas'taki hastaya nakledildi.

        Söz konusu organ bağışıyla nakil bekleyen hastaların umutlarına umut eklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastamızın ailesine ve organ bağışı konusunda duyarlı olan herkese minnettarız. Bir kişinin kaybı, diğerlerinin yaşamını kurtaracak bir umuda dönüşebilir ve bu örnek davranışlarla toplumumuzda iyilik döngüsünün güçlenmesine katkıda bulunabiliriz. Vefat eden M.A'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Umut olacak hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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