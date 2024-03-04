77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHINI ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SOKAKTA KAÇARKEN YAKALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

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