Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD'dan 2 kent için "turuncu", 14 ilimiz içinse "sarı" alarm verildi. İşte peş peşe gelen uyarılar ve üç büyük kentte hava durumu...
Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında; İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.
AYDIN VE İZMİR'DE SAĞANAK
AA'da yer alan haberde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli olacak.
ANTALYA VE MUĞLA İÇİN "TURUNCU" ALARM
Öte yandan Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, Antalya ve Muğla için "turuncu" alarm verildi.
14 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
AFAD tarafından "sarı" alarm verilen 14 kentimiz ise şöyle: "Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Uşak ve Karaman."
SEL VE FIRTINAYA "DİKKAT"
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle 2 turuncu ve 14 sarı uyarı verilen iller için uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; Muğla Antalya illerinde turuncu uyardı verdi. Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman illerinde ise sarı uyarıda bulundu.
Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığını belirten Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını aktardı.
ÜÇ BÜYÜK KENTİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin tahminlerine göre salı günü Ankara'da sıcaklık 18 derece yağmurlu, İstanbul'da 16 derece sağanak yağışlı ve İzmir'de 19 derece sağanak yağışlı olacak.