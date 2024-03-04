Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında; İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.

AYDIN VE İZMİR'DE SAĞANAK AA'da yer alan haberde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli olacak. ⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;



🗓️ 5 Mart Salı günü;



📍 Muğla'da genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli;



📍 Antalya'da il genelinde kuvvetli, doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya)… pic.twitter.com/LQDt4QTp3j — AFAD (@AFADBaskanlik) March 4, 2024

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN "TURUNCU" ALARM REKLAM Öte yandan Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında, Antalya ve Muğla için "turuncu" alarm verildi.

14 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ AFAD tarafından "sarı" alarm verilen 14 kentimiz ise şöyle: "Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Uşak ve Karaman."

SEL VE FIRTINAYA "DİKKAT" Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle 2 turuncu ve 14 sarı uyarı verilen iller için uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; Muğla Antalya illerinde turuncu uyardı verdi. Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman illerinde ise sarı uyarıda bulundu. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığını belirten Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını aktardı.