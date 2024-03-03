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        Trabzonspor Alanya'ya gitti

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:02
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        Trabzonspor Alanya'ya gitti
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya'ya gitti.

        Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya hareket etti.

        Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:

        "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Evren Eren Elmalı, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Umut Bozok, Enis Destan."

        Kırbıyık Holding Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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