Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk peşinde

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor karşısında kazanması durumunda şampiyonluk sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

Ligin son 3 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

- Son seri de Abdullah Avcı yönetiminde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda bir kez 8 maç, bir kez de 5 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından en fazla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, tekrar takımın başına getirdiği Avcı ile yine şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmenin mücadelesini verecek.

- 75 hafta sonra

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçında galip gelmesi durumunda 75 hafta sonra ilk gerçekleştirmiş, 2021-2022 sezonunun 27. haftasından itibaren ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.