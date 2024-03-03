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        Haberler Gündem Batman'da pazar tezgahları alev alev yandı - Güncel haberler

        Batman'da pazar tezgahları alev alev yandı

        Batman'da caddedeki pazar tezgahları alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 02:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 03:18
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        Pazar tezgahları alev alev yandı!
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        Yangın, gece saatlerinde İluh Mahallesi Felek Caddesi’nde bulunan pazarda meydana geldi.

        Caddedeki pazar tezgahlarında bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

        Tezgahlarda hasar oluşurken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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