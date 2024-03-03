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        Haberler Dünya İsrailliler, Gazze'deki esirlerin getirilmesi ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü - Haberler

        İsrailliler, Gazze'deki esirlerin getirilmesi ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışması sürerken, İsraillilerin bu süreçte Netanyahu'ya yönelik protestoları da devam ediyor. Binlerce İsrailli, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle dün yine sokaklara döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.03.2024 - 10:45
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        İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü.

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        Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı.

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        Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için önlem aldı.

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        NETANYAHU KARŞITI SLOGANLAR

        Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

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        Yüzlerce kişilik gösterici grubu, Kaplan Caddesi'nde polisin kurduğu demir bariyerleri aşarak yollarda yürüyüşe geçti. Göstericiler, kentin ana caddelerinde trafiği uzunca süre durdurdu. İsrail polisi, protestocuları yoldan uzaklaştırmaya çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı.

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        7 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

        Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na ulaşmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri yol kenarındaki bankette durdurdu, taraflar arasında arbede çıktı. İsrail polisi, 7 göstericiyi gözaltına aldı.

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        BATI KUDÜS'TE 15 BİN GÖSTERİCİ

        İsrailli esirlerin yakınları, Gazze sınırından Kudüs'e doğru 28 Şubat'ta başladıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı.

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        İsrail basınına göre, yürüyüşün Batı Kudüs'e ulaşan son ayağına yaklaşık 15 bin gösterici katıldı. Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

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        İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de gösteri yapıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Binyamin Nethanyahu
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