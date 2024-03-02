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        Şalpazarı'nda ortaokul öğrencileri fidan dikti

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:17
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        Şalpazarı'nda ortaokul öğrencileri fidan dikti
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında fidan dikti.

        Öğrenciler, proje kapsamında kurulan stantlarda atıkların sınıflandırılması hakkında vatandaşları bilgilendirdi, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.

        Okul Müdürü Ercan Topkara, projenin önemine işaret ederek, "Doğa bilinci ile yoğrulan yenilikçi etkinliklerin ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür projelerle topluma yol göstermesi umut kaynağı oldu." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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