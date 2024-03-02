Şalpazarı'nda ortaokul öğrencileri fidan dikti

Okul Müdürü Ercan Topkara, projenin önemine işaret ederek, "Doğa bilinci ile yoğrulan yenilikçi etkinliklerin ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür projelerle topluma yol göstermesi umut kaynağı oldu." dedi.

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