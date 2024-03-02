Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem kupadaki Ankaragücü yenilgisini unutturmak hem de maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. Kümede kalma savaşı veren Hatayspor da güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde... Peki, Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maça dair detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, 28. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galip ayrılıp maç fazlassıyla liderliğe yükselmek istiyor. Hatayspor da güçlü rakibini devirip alt sıralardan kurtulma hesapları yapıyor.
HATAYSPOR-F.BAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
LİGDE 8. RANDEVU
Süper Lig’de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2’lik skorla kazanmıştı.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe’de, Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic
Osayi
Bonucci
Çağlar
Ferdi
İsmail
Fred
Cengiz
Szymanski