Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anneden yardım çağrısı: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum

Ben Poyraz’ın hastalığını ilk duyduğumda duvarlar üzerime yıkıldı. Bitik bir haldeydim. Sağlıklı olan oğlum Ege de konuşamıyor. Bunları kabullenmek kolay olmadı. Ben bir anne olarak çocuk parklarını, okulları hiç sevmiyorum. Çünkü benim çocuklarım bunları yaşayamıyor. Elimden geldiğince onları ayağa kaldırmak istiyorum” dedi.