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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nvidia'nın piyasa değeri Saudi Aramco'yu geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

        Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bıraktı ve dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:42
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        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
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        Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 4 kazançla 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 66'yı aştı.

        Piyasa değeri bugün 2,056 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu.

        Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 2,046 trilyon dolar olarak hesaplandı.

        Böylelikle Nvidia, dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Saudi Aramco dördüncü sıraya indi.

        Microsoft 3,087 trilyon dolar, Apple da 2,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk iki sıradaki yerini korumaya devam etti.

        Nvidia, geçen ay piyasa değeriyle önce Amazon'u, daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geçmişti.

        Yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayısta 1 trilyon dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, geçen hafta ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

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