Gaziantep'te kan donduran olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan, 5 çocuk babası Cengiz Alkurt’a (53), sokakta yürüdüğü sırada F.M. tarafından tabancayla ateş açıldı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU Cengiz Alkurt, 53 yaşında hayatını kaybetti. DHA'daki habere göre kurşunların isabet ettiği kanlar içinde kalan Alkurt, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILMADI Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Saldırının ardından kaçan şüpheli F.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.