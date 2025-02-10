Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bir garip mahalle ismi kararı: "Alay ediyorlar diye değiştirdik!" | Son dakika haberleri

        Bir garip mahalle ismi kararı: "Alay ediyorlar diye değiştirdik!"

        Kahramanmaraş'ta 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, "Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir garip mahalle ismi kararı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi.

        DHA'nın haberine göre mahallenin muhtarı Medet Karakaş, “Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” dedi.

        Afşin ilçenin kırsal Ördek Mahallesi’nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini istedi. Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi’nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

        REKLAM

        "BURADA BİR TANE BİLE ÖRDEK YAŞAMAZ"

        Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim’ diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diye konuştu.

        Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı