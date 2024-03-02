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        Trabzon'da saklandığı evin ikinci katından atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:31
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        Trabzon'da saklandığı evin ikinci katından atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (44) ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenlendi.

        Evin ikinci katından atlayarak ormanlık alanda bir süre kaçan firari hükümlü, Arsin Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

        Sağlık kontrolü sırasında bel bölgesinde kırık tespit edilen A.Y, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.

        Yakalanmamak için bir yıldır çeşitli taktikler geliştirdiği belirtilen A.Y'nin tedavisi aynı hastanede sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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