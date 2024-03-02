Trabzon'da saklandığı evin ikinci katından atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

Yakalanmamak için bir yıldır çeşitli taktikler geliştirdiği belirtilen A.Y'nin tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Evin ikinci katından atlayarak ormanlık alanda bir süre kaçan firari hükümlü, Arsin Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.