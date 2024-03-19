Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha… pic.twitter.com/ZGb75NAJ59 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.