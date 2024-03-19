Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Olaylı maçta sahaya ilk giren maskeli taraftar yurt dışından gelmiş

        Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaylı maçta sahaya ilk giren maskeli taraftar yurt dışından gelmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarda, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevki beklenirken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de Trabzon'a gelerek incelemelere başladı.

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

        3 SAAT SONRA STATTAN AYRILDILAR

        Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

        Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

        ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

        Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.

        MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

        Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

        3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak. Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Dolduruşmuş hayvanat bahçesi ele geçirildi!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu
        Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapay zeka vurgusu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar
        Egemen Korkmaz: İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyo...
        Egemen Korkmaz: İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyo...
        Sahilde cesedi bulunan depremzede Rezzan, arkadaşına mesaj atıp 'helallik'...
        Sahilde cesedi bulunan depremzede Rezzan, arkadaşına mesaj atıp 'helallik'...
        Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Trabzonspor, Avcı ile üçüncülüğü bırakmadı
        Trabzonspor, Avcı ile üçüncülüğü bırakmadı
        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe maçı paylaşımı
        Trabzonspor Kulübünden Fenerbahçe maçı paylaşımı