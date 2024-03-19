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        Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:48
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        Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Bostan yönetimindeki 61 HA 909 plakalı otomobil, yolun alt kesimine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki Seher Hancı (64) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.

        Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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