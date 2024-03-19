Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 yılı Faaliyet Raporu’nda, emniyet ve asayiş olaylarına öncelik verirken,“amaçlar ve hedefler” doğrultusunda, “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi artırılacaktır” denildi. Raporda, siber suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması ve terörle mücadelenin sürdürülmesi hedeflendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı.

Raporun “Temel Politika ve Öncelikler” başlığı altında, “Jandarma Genel Komutanlığının temel politikası; sorumluluk alanında, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini eksiksiz sağlamak ve korumaktır” denildi.

Raporda, Jandarma’nın personel ve altyapı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflendiği belirtilirken, “Görev ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşmayı hedefleyen etkin, modern ve insan merkezli bir personel yönetim sistemi geliştirmek, suçla mücadelede önleyici kolluk tedbirlerini artırmak, koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetleri etkinliğini artırmak, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliği artırmak, birimlerin kapasitesini güçlendirmek, güvenlik birimleri arasındaki işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısını geliştirmek, ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmak, başta kırılgan gruplar olmak üzere toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, asayiş suçlarıyla mücadelede etkinliği artırarak ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamına katkı sağlamak, suçların soruşturulması ve aydınlatılması kapsamında bilgi teknolojilerini daha etkin kullanarak, analiz yöntemleri geliştirmek” olarak sıralandı. REKLAM

SİBER SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELE Jandarma’nın 2024 öncelikleri arasında, siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliğinin artırılması vurgulanırken, terörle etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği mesajı verildi. Diğer yandan, vatandaş ile jandarma arasında “toplum destekli” yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlanırken, “Görev ihtiyaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesintisiz mücadele edebilecek, hareket kabiliyeti yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı oluşturmak ve Jandarma personelinin insan hakları bilincini en üst düzeye çıkarmak” hedefler arasında yer aldı.