Trabzon sahilinde Rezzan'ın cansız bedeni bulundu

TRABZON'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin üniversite sınavlarına hazırlanan Rezzan Yel'e (19) ait olduğu belirlenirken, ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde akşam saatlerinde deniz kenarında bir kadın cesedini görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Yel'in cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. OIayla ilgili araştırma başlatıldı.