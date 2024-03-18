Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon sahilinde Rezzan'ın cansız bedeni bulundu

        TRABZON'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon sahilinde Rezzan'ın cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin üniversite sınavlarına hazırlanan Rezzan Yel'e (19) ait olduğu belirlenirken, ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

        Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde akşam saatlerinde deniz kenarında bir kadın cesedini görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Yel'in cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. OIayla ilgili araştırma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon sahilinde denizde bir genç kızın cesedi bulundu
        Trabzon sahilinde denizde bir genç kızın cesedi bulundu
        Akşener: Diyorlar ki Erdoğan'a oy istiyor, ne alakası var kardeşim
        Akşener: Diyorlar ki Erdoğan'a oy istiyor, ne alakası var kardeşim
        Trabzon'da Hayrat-Of kara yolunda heyelan meydana geldi
        Trabzon'da Hayrat-Of kara yolunda heyelan meydana geldi
        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü
        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü
        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı
        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı