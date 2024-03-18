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        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:57
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        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Aydınlıkevler Mahallesi'nde Elif A (28), 7'nci kattaki apartman dairesinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öldüğü belirlenen Elif A'nın cenazesi Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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