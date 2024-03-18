Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Elif A (28), 7'nci kattaki apartman dairesinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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