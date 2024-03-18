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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan şaşırtan son dakika açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum - Güncel haberler

        Kanada Başbakanı Trudeau: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum

        2015'ten bu yana görevde olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Her gün bu işi bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım kişisel fedakarlıkların yanında çılgınca bir iş. Bazen çok zorlayıcı oluyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:03
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        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
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        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sık sık "çılgın işini" bırakmayı düşündüğünü ancak bir sonraki seçime kadar kalmayı planladığını söyledi.

        Kanada Başbakanı Trudeau, siyasi geleceği hakkında artan sorularla karşı karşıya kalırken, anketler onun Kanadalılar arasında giderek daha az popüler olduğunu gösteriyor.

        Trudeau, cuma günü verdiği bir röportajda, işindeki kişisel fedakarlıklarından da bahsetti.

        "BAZEN ÇOK ZORLAYICI OLUYOR"

        2015'ten bu yana görevde olan Trudeau, "Her gün bu işi bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım kişisel fedakarlıkların yanında çılgınca bir iş. Bazen çok zorlayıcı oluyor." dedi.

        52 yaşındaki Trudeau, siyasete "popüler olmak için değil, kişisel nedenlerden ötürü değil, hizmet etmek istiyorum ve sunacak bir şeyim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Ancak bu noktada mücadeleyi bırakmayacağını belirten Trudeau, bir sonraki seçimlere kadar görevine devam edeceğini söyledi.

        Kanada'da bir sonraki genel seçimlerin Ekim 2025'e kadar yapılması planlanıyor.

        Diğer yandan Trudeua, geçen yıl eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Çiftin, üç çocukları var.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #kanada
        #Justin Trudeau
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