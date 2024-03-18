Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sık sık "çılgın işini" bırakmayı düşündüğünü ancak bir sonraki seçime kadar kalmayı planladığını söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, siyasi geleceği hakkında artan sorularla karşı karşıya kalırken, anketler onun Kanadalılar arasında giderek daha az popüler olduğunu gösteriyor.

Trudeau, cuma günü verdiği bir röportajda, işindeki kişisel fedakarlıklarından da bahsetti.

"BAZEN ÇOK ZORLAYICI OLUYOR"

2015'ten bu yana görevde olan Trudeau, "Her gün bu işi bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım kişisel fedakarlıkların yanında çılgınca bir iş. Bazen çok zorlayıcı oluyor." dedi.

52 yaşındaki Trudeau, siyasete "popüler olmak için değil, kişisel nedenlerden ötürü değil, hizmet etmek istiyorum ve sunacak bir şeyim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.