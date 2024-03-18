Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

        TSYD Trabzon Şubesi lokalindeki ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

        "Başkan Selçuk Kılıç, asbaşkanlar Barış Yurduseven ve Yunus Emre Sel, Yönetim Kurulu Sekreteri Nurgül Günaydın, Mali İşler Sorumlusu Özer Çalık, yönetim kurulu üyeleri Yahya Karabina (Akreditasyon ve basınla ilişkiler) ve İsmail Düzgün (Amatör Sporlarla İlişkiler)."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Olaylı maça yerel gazetelerden provokasyon çıkışı
        Olaylı maça yerel gazetelerden provokasyon çıkışı
        Türk somonu ve çayının tanıtım projelerine Ticaret Bakanlığından destek
        Türk somonu ve çayının tanıtım projelerine Ticaret Bakanlığından destek
        Fenerbahçe kafilesi alana ulaştı
        Fenerbahçe kafilesi alana ulaştı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından