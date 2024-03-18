Daha sonra Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Bilal Çağrı Yılmaz konuşma yaptı.

Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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