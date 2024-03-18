18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Atatürk büstüne çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Bilal Çağrı Yılmaz konuşma yaptı.
Daha sonra Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Öğrencilerin "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu ve video gösterimi sonrası, emekli vaiz Kadir Sevencan, Çanakkale Savaşı'nın önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.
Programa, Kaymakamı Demirer, Belediye Başkan Yardımcısı Saral, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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