Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Meunier, Fernandez (Dk. 46 Bardhi), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Trezeguet (Dk. 90+6 Fountas), Pepe, Enis Destan (Dk. 65 Umut Bozok)

FENERAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 46 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+6 Mert Güldür), Szymanski (Dk. 83 Batshuayi), Tadic, Dzeko (Dk. 83 Serdar Dursun)

GOLLER: Dk. 63 Bardhi, Dk. 78 Trezeguet (P) (Trabzonspor) - Dk 13 ve 45+4 Fred, Dk. 87 Batshuayi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Enis Destan, Denswil, Eren, Trezeguet, Umut (Trabzonspor) - Djiku, Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Osayi-Samuel, Oosterwolde (Fenerbahçe)

Süper Ligin 30'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.

13'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçe'de ceza sahası dışında Tadic'in pasıyla topla buluşan Fred, uzaktan ayağının dışıyla sert şutunda meşin yuvarlak, Uğurcan'ın solundan ağlarla gitti: 0-1.

19'uncu dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Uğurcan eliyle müdahale etti. Altıpas önünde dönen topa Tadic'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

37'nci dakikada hızla atağa kalkan Trabzonspor'da Trezeguet'in pasında sol çaprazda buluşan Pepe, topu Enis'e çıkarmak istedi. Tehlikeyi kademeye giren Ferdi, uzaklaştırdı.

45+4'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Tadic'in pasıyla buluşup, ceza alanına giren Fred'in yerden şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada sol kanattan Bardhi'nin köşe vuruşunda ceza alanı dışında topla buluşan Visca'nın yerden sert şutu yandan auta çıktı.

56'ıncı dakikada tribünden sahaya atılan su bardakları nedeniyle oyun uzun süre durdu. Hakem Umut Meler, yan hakemleri yanına çağırıp, görüştükten sonra oyun kaldığı yerden devam etti.

63'üncü dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 1-2.

74'üncü dakikada rakip savunmanın kaptırdığı topla ilerleyen Pepe'nin ceza alanı içinden yerden şutunda top Likovic'in kucağında kaldı.

75'inci dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. İkili mücadelede Djiku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince hakem Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

78'inci dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Trezeguet'in penaltı atışında, top filelerle gitti: 2-2.

87'nci dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Serdar Dursun'un kafasıyla arkaya aşırdığı topa, Batshuayi vurdu ve top ağlara gitti: 2-3.

90+6'ncı dakikada Batshuayi'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Uğurcan yatarak çeldi.

90+8'inci dakikada sol kanattan Visca'nın kavisli şutunu kaleci Livakovic, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma Fenerbahçenin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ BİTTİ, TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya inerek, sarı-lacivertli oyunculara saldırdı. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde 5-1'lik skorla kazandığı Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavililerde, sakatlığını atlatan kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den yeniden kaleyi devraldı. Orta sahada Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev aldı. Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almadı. Trabzonspor'da Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

ORSİC, İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başı yaz kampında yaşadığı ağır sakatlığı sonrası, bordo-mavili kulüp kariyerinde ilk kez resmi maç kadrosunda yer aldı. Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer buldu.

TRİBÜNLER TAM KAPASİTE

Karşılaşma öncesi biletleri tüketen Trabzonsporlu taraftarlar, yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünlerini doldurdu. Öte yanda karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 güvenlik personeli görev aldı.

FİLİSTİN'E DESTEK İSRAİL'E LANET

Müsabaka öncesi Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde bordo-mavililerin yanı sıra Filistin ve Türk bayrakları da yer aldı.

ENİS DESTAN CEZALI

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sarı kart gören Enis Destan, cezalı duruma düştü. Bordo mavililerde forvet oyuncusu Enis Destan, 31'inci haftada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.