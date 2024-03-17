Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Dk. 46 Bardhi), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Trezeguet (Dk. 90 6 Fountas), Pepe, Enis Destan (Dk. 64 Umut Bozok)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 46 Oosterwolde), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+5 Mert Müldür), Szymanski (Dk. 83 Batshuayi), Tadic, Dzeko (Dk. 83 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 13 ve 45+4 Fred, Dk. 87 Batshuayi (Fenerbahçe) Dk. 63 Bardhi, Dk. 78 Trezeguet (penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Enis Destan, Dk. 71 Denswil, Dk. 75 Eren Elmalı, Dk. 78 Trezeguet, Dk. 90+12 Umut Bozok (Trabzonspor) Dk. 75 Djiku, Dk. 77 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Osayi-Samuel, Dk. 90+12 Oosterwolde (Fenerbahçe)
TRABZON
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