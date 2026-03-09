Of'ta Yeşilay Haftası etkinliği yapıldı
Trabzon'un Of ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, haftayla ilgili konuşma yapan öğrenciler şiirlerini okudu.
Programda, Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele konulu müzikli gösteri yarışmasında mansiyon ödülü alan öğrenciler gösterilerini sundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, güzel ve anlamlı bir program düzenlendiğini dile getirerek, "Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam için gerekli aktiviteleri ve çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Sağlıklı toplum sağlıklı yaşamla mümkündür." diye konuştu.
