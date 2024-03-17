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        AB ile Mısır arasında 'stratejik ve kapsamlı ortaklık'

        Mısır ile AB arasında, ilişki düzeyinin stratejik ve kapsamlı ortaklığa yükseltilmesi deklarasyonu imzalandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB'nin Mısır ile imzaladığı mutabakat zaptının, düzensiz göç akışıyla mücadele etmeye yönelik en iyi yol olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:56
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        AB ile Mısır arasında 'stratejik ve kapsamlı ortaklık'
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        Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, başkent Kahire’de başlayan Mısır-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Mısır ile AB ilişkilerinin düzeyini “stratejik ve kapsamlı ortaklığa” yükseltmek amacıyla ortak deklarasyonu imzaladığı belirtildi.

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire’de gerçekleşen zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides katıldı.

        Fotoğraf: İHA

        SİSİ, DAVETLİLERLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Sisi, davetlilerin her biriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek, Mısır ile AB arasındaki ilişkilerin “stratejik ve kapsamlı ortaklık” düzeyine yükseltilmesini memnuniyetle karşıladı ve birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunu görüştü.

        Sisi, ayrıca davetlilerle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü savaş başta olmak üzere, bölgesel durumları da ele aldı.

        Fotoğraf: AA

        Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişinin sağlanması ve savaşın derhal sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırmaması gerektiğini dile getirerek, aksi takdirde bunun tüm bölgeyi derinden etkileyecek sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

        Fotoğraf: İHA

        Mısır ile AB arasında imzalanan anlaşmaların değeri 2020'den 2023'e kadar olan dönemde 12,8 milyar doları buldu.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliğinin (AB) Mısır ile imzaladığı mutabakat zaptının, düzensiz göç akışıyla mücadele etmeye yönelik en iyi yol olduğunu söyledi.

        Meloni, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Mısır'a 7,4 milyar avroluk finansman öngören mutabakat zaptını imzaladığı törene katılan Avrupalı liderler arasında yer aldı.

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        "AB İLE YAPILAN BU ANLAŞMA, GÖÇ AKINLARIYLA MÜCADELE ETMENİN EN İYİ YOLUDUR"

        Giorgia Meloni, burada yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde İtalya olarak oynadıkları rolden gururlu olduklarını ifade ederek, "AB ile yapılan bu anlaşma, göç akınlarıyla mücadele etmenin en iyi yoludur. Mısır'ın bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

        Başbakan Meloni, ayrıca İtalya olarak öne sürdükleri Afrika'ya dair kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı" aracılığıyla göçte menşe ve geçiş konumundaki devletlere yatırımlar ve teşvikler yoluyla insan tacirleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olmayı arzuladıklarını kaydetti.

        Meloni, "İnsan tacirleriyle mücadele için uluslararası bir ittifak kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bölge ülkeleri olarak karşılaşılabilecek ortak zorluklar arasında gıda, su ve enerji güvenliği, kalkınma ve göçün yer aldığını dile getiren Meloni, "Bu girişim, Akdeniz'in iki yakası arasında yeni bir yapısal işbirliği yöntemini güçlendirme ve teşvik etme isteğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Giorgia Meloni, Gazze'deki durumun endişelerinin başında geldiğini belirterek, "Ateşkes sağlanmalı. Yardım için insani koridorlar garanti altına alınmalı ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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