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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yabacı maddeler atıldı, oyun durdu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yabacı maddeler atıldı, oyun durdu!

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Dusan Tadic, tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, yoğun madde atılması sonrası yardımcılarını da orta noktaya çağırdı. Oyun durdu. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 22:23 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:38
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        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında tribünden atılan yabancı maddeler sonrası oyun 3 dakika durdu.

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        Trabzonspor'un kullanacağı korner öncesinde ceza sahası içine yoğun şekilde yabancı madde yağdı. Fenerbahçeli Edin Dzeko, kısa bir süre yerde kaldı. 2 dakika boyunca oyun bu noktada durdu. Korner atılmasından sonra oyun devam etti.

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        Oyun devam ettikten sonra Fenerbahçe, kendi sol kanadından hücum ederken Dusan Tadic tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı.

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        Aynı anda yoğun maddelerden etkilenen bir diğer isim de yardımcı hakem Kerem Ersoy oldu.

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        Halil Umut Meler, o anda yardımcılarını da yanına çağırdı ve hakemler orta noktada toplandı. Stadyumdan yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı.

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        Oyun yaklaşık 3 dakika durduktan sonra yeniden devam etti.

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