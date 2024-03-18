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        Fenerbahçe kafilesi alana ulaştı

        Fenerbahçe kafilesi havalimanına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 01:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 01:55
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        Fenerbahçe kafilesi alana ulaştı
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        Fenerbahçe kafilesi havalimanına ulaştı. Kafile doğrudan aprona İstanbul’a hareket edecek uçağın altına götürüldü.

        Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüs hazır bekleyen uçağın kapısına kadar geldi ve oyuncular uçağa bindi. Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağa hareket etti ve takımla buluştu.

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