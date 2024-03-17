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        Haberler Gündem Son dakika haberi Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Son dakika haberi Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Son dakika gelen haberlere göre; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçelilerin saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya maçla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:57
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        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

        Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

        Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.

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