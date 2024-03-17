Son dakika haberi Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika gelen haberlere göre; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçelilerin saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya maçla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

Habertürk Giriş: 17.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:57 facebook

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