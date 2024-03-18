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        Trabzon sahilinde denizde bir genç kızın cesedi bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde, denizde 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:37
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        Trabzon sahilinde denizde bir genç kızın cesedi bulundu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde, denizde 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu.

        Ganita sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları Büro Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cesedin R.Y'ye (19) ait olduğu tespit edildi.

        Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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