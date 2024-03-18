Trabzon sahilinde denizde bir genç kızın cesedi bulundu

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları Büro Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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