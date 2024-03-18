Trabzon'da Hayrat-Of kara yolunda heyelan meydana geldi

Karayolları ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyarı levhaları yerleştirilen yol, trafiğe kapatıldı.

Hayrat ilçesinde yol genişletme çalışması yapılan bölgede, yağışın da etkisiyle oluşan toprak kayması sonucu Hayrat-Of kara yolunun bir bölümü çöktü.

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