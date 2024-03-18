Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Hayrat-Of kara yolunda heyelan meydana geldi

        Hayrat-Of kara yolunda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Hayrat-Of kara yolunda heyelan meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hayrat-Of kara yolunda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

        Hayrat ilçesinde yol genişletme çalışması yapılan bölgede, yağışın da etkisiyle oluşan toprak kayması sonucu Hayrat-Of kara yolunun bir bölümü çöktü.

        Karayolları ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyarı levhaları yerleştirilen yol, trafiğe kapatıldı.

        Söz konusu güzergahta ulaşım bir süre alternatif yollardan sağlandı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yol tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü
        Trabzon'da apartmanın 7'nci katından düşen kadın öldü
        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı
        TSYD Trabzon Şubesi görev dağılımını yaptı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Olaylı maça yerel gazetelerden provokasyon çıkışı
        Olaylı maça yerel gazetelerden provokasyon çıkışı
        Türk somonu ve çayının tanıtım projelerine Ticaret Bakanlığından destek
        Türk somonu ve çayının tanıtım projelerine Ticaret Bakanlığından destek