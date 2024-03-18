Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!

Feci kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Yaşanan kaza sonrası Anıl Acı hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAMYON SÜRÜCÜSÜ ASLI KUSURLU Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez kaza hakkında yeni bilirkişi raporu oluşturuldu. Çıkan raporda sürücü Sait İ.’nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Anıl Aci'nin ise tali kusurlu olarak kaydedildi. TUTUKLANDI Bu gelişme üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Adli kontrol ile serbest bırakılan sürücü Sait İ. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından sürücü Sait İ. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınıp savcılığa sevk edildi. Şüpheli bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.