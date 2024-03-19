Eski ABD Başkanı Trump, emlak dolandırıcılığı davasının temyizi için 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat bulamadığı ifade edildi.

Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen yazılı beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Temyiz mahkemesine, 454 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi yönündeki talep yinelendi.

Trump’ın, finansal durumunun "istikrarlı olduğu" ve "önemli varlıkları" uhdesinde bulundurmaya devam ettiği bildirilen beyanda, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı, Trump’ın mal varlıklarının teminat için kullanılması gerekebileceği aktarıldı.

Beyanda, "Davalılar, 454 milyon dolarlık temyiz teminatını elde etmede aşılamaz olduğu kanıtlanmış zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Trump'ın avukatları, 29 Şubat’ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

New York Başsavcılığı ise "Trump’ın icradan kaçmaya veya icrayı zorlaştırmaya çalışacağı" gerekçesiyle cezanın toplamından daha az teminat yatırılmasına karşı çıkmıştı.

"Emlak dolandırıcılığı" olarak bilinen davaya bakan yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat’ta Trump’a, çocuklarına ve şirkete para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü. Ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

REKLAM

Trump'ın, emlak dolandırıcılığı davası kapsamında, 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra bu davaların mahkeme masrafları ve faizleriyle 454 milyon dolar civarında hukuki borcu bulunuyor.