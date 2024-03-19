İstanbul'da kaçakçılık polisi, kaçak hayvan müzesi açtığı belirlenen Ali Haydar Ü.'nün iki farklı adresine operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre operasyonda, 405 ayrı hayvana ait tahnit ele geçirildi. Ali Haydar Ü.'nün kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada'da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi. Öte yandan Ali Haydar Ü.'nün Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzeyi Ali Haydar Ü. (85) isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti. Ekipler çalışmalarının ardından müzeye ve şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

REKLAM 30 ÜLKEDE AVLANDIĞI ÖĞRENİLDİ Yapılan operasyonda, müzede yapılan aramalarda, aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde, şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığını, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğunu saptadı.

ANADOLU KAPLANINI HAKKARİ'DE VURUP ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ Ali Haydar Ü.'nün kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada'da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi. Öte yandan Ali Haydar Ü.'nün Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.