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        Egemen Korkmaz: İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim

        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında sahada yaşananlara ilişkin, "İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:45
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        Egemen Korkmaz: İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim
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        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında sahada yaşananlara ilişkin, “İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var” dedi.

        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında oynanan maç sonrası yaşanan olayların yankıları devam ediyor. Misafir takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası yaşanan olayların ardından her iki kulüp tarafından açıklamalar yapılmaya devam ediliyor.

        "BÖYLE BİR DURUM KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZDIM"

        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz da yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Korkmaz, taraftarların sahaya girmesinin yanlış olduğunu, buna karşın rakip takım oyuncularının tek amaçlarının tribünleri tahrik edip olayları germek olduğunu söyledi. Yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu belirten Korkmaz, “Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ancak kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına konuyu açıklamam da elzemdir. Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur. Aynı isimler yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar. Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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