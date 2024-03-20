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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor, bu bölgelerde yağmur ve kar var

        Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor, bu bölgelerde yağmur ve kar var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 07:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:36
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        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Bulutlu 14°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 13°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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