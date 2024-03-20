İsrail ordusu, Şifa Hastanesindeki hastaları çıkmaya zorladı

İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti.

Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi. Kanada İsrail'e silah satışını durdurdu Haberi Görüntüle İSRAİL'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. REKLAM İsrail ordu güçleri, 18 Mart sabahı Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.