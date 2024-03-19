Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.
Toplantı, yarın saat 15.00'te Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.
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