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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:57
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar
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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

        Toplantı, yarın saat 15.00'te Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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