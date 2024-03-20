Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

        Eski ABD Başkanı Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

        Eski ABD Başkanı Trump, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 07:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu.

        Dava dosyasında Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, "başkanların dokunulmazlığının" olduğunu savundu.

        REKLAM

        Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, dosyada, "Bir başkan, görevliyken yaptığı eylemler dolayısıyla görevinden ayrıldıktan sonra cezai soruşturmaya maruz kalırsa, o zaman bu kişi işlev göremez, başkanlık da temel bağımsızlığını koruyamaz." ifadesine yer verildi.

        Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

        Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Kanada İsrail'e silah satışını durdurdu
        Kanada İsrail'e silah satışını durdurdu
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı