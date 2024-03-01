Trabzon'da HES protestosu

TRABZON’un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı, Trabzon Meydan Parkı’nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, HES’e karşı açıklama yapıp, şiir okuyarak tepki gösterdi. Katılımcılar adına konuşan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Bu yıl Uzungöl, turizminin 5'nci yılını kutlamayı planlarken, üzülerek ifade etmek isteriz ki, Uzungöl, HES projesi ile cezalandırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

​Çaykara ilçesindeki Solaklı Deresi üzerinde, 2012 yılında Trabzonspor’un sahibi olduğu, Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından 'Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi' oluşturuldu ve proje için ÇED raporu alındı. Raporun ardından HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla; 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozdu. 2023 senesinde ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye sattı. Aradan geçen süre zarfında HES için bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı. Geçtiğimiz günlerde söz konusu HES alanında şantiye kurulduğunu ve çalışma başlatıldığını ileri süren yöre halkı HES projesinin iptali için Trabzon Meydan Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklama ve protesto eylemine; Uzungöl Turizmciler Derneği, Uzungöl Birlik A.Ş, Çaykara Muhtarlar Derneği, Uzungöl işletmelerinin temsilcileri, Uzungöl halkı ve Trabzon’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik grup katıldı. Katılımcıların ellerinde; “Uzungöl’ü HES’lerle yok etmeyelim, Uzungöl’de HES’e hayır, su hayattır satılamaz, Uzungöl rant alanı değil koruma alanıdır” yazılı pankart ve dövizler yer aldı. Basın açıklamasının ardından yapımı planlanan HES şiir, şarkı ve sloganlarla protesto edildi.

‘NE OLDUYSA YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ’

Katılımcılar adına açıklama yapan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, 2012 yılında hazırlanan projenin Danıştay kararına rağmen yeniden yürürlüğe girdiğini belirterek, “Bugün buraya toplanmamızın nedeni; ülkemizin ve bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl’e yapılması planlanan HES projesidir. Daha önce Trabzonspor’un adıyla ruhsatı alınan "Uzungöl HES" 2012 yılında ÇED raporu almıştır. Turizme ve çevreye vereceği zararını öngören bölge insanlarımız çok güçlü şekilde projeye karşı çıkmış ve hukuki yola başvurmuştur. Uzungöl’de, toplumun her kesiminden insanların olduğu büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmiştir. Danıştay’ın iptal kararına rağmen, ne olduysa, proje yeniden yürürlüğe girmiştir. Trabzonspor bu projeyi uygulamaktan vazgeçmiş ve projenin çok büyük kısmını özel bir firmaya satmıştır. Bu projede Trabzonspor’un sadece adı kalmıştır. Trabzonspor’un bu projeden beklediği gelir yıllık ortalama olarak 1 milyon dolar civarındadır. Fakat Uzungöl’ümüzün turizm potansiyeli ile ülke ekonomisine katkısı yıllık ortalama 1,5 milyar dolardır. Bu da HES’ten beklenen gelirin 1500 katıdır” dedi

‘UZUNGÖL CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR’

HES projesiyle Uzungöl halkının cezalandırılmak istendiğini ifade eden Keleş, “Bu yıl Uzungöl, turizminin 50’inci yılını kutlamayı planlarken, üzülerek ifade etmek isteriz ki, Uzungöl HES projesi ile cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Şimdi bu projeye olumlu bakan zihniyetlere soruyoruz? Bu proje ile insanların seyrede seyrede Uzungöl’e çıktığı Solaklı Deresi 10 km boyunca yok olacakken, bu manzaraya alışmış insanlara derenin kuruduğunu nasıl açıklayacaksınız? Fırtına vadisindeki HES'lerin iptal edilip, Solaklı vadisindeki HES'lerin iptal edilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Turizm potansiyeli olarak, Karadeniz bölgesinde, Solaklı vadisinin üzerinde başka bir vadi var mıdır? Yerleşim bölgelerinin altından geçecek olan HES tünellerinin potansiyel tehlike oluşturmasından dolayı, facialara yol açmayacağını kim ve kimler garanti edebilir?” diye konuştu.

‘TEK DERDİMİZ DERELERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR’

Yapımı planlanan HES projesinin iptal edilmesini istediklerini belirten Keleş, “Şimdi buradan en başta devlet yetkililerine sesleniyoruz. Bir an önce bu projenin yeniden incelenmesini ve bu tarihi yanılgıdan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz. Bizim tek derdimiz, toprağımıza olan minnet borcumuzun gereği olarak, derelerimize sahip çıkmaktır. Biz hiçbir siyasi oluşumun maşası değiliz. Biz halkın ta kendisiyiz. Biz bu dağların öz evlatlarıyız” ifadelerine yer verdi.

Keleş’in açıklamasının ardından, yörede oturanlardan Fatoş Zengin, yapımı planlanan HES’i protesto amaçlı 'İstemiyoruz HES'i' adlı şiirini okudu.