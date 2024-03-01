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        TFF, VAR Support uygulamasına geçileceğini açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28'inci haftasından itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:27
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        TFF'den VAR Support açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

        "Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

        VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

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        VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

        28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

        30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

        34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

        37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

        Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:

        - Turkcell Süper Kupa maçı

        - Ziraat Türkiye Kupası Final maçı"

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