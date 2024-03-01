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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına gülerek cevap verdi

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına gülerek cevap verdi

        Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına gülerek cevap verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:48
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        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruyu gülerek cevapladı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

        GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

        Görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları, Lavrov'a gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti.

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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, suali gülerek geçiştirdi.

        Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

        "RUSYA'NIN BU SAVAŞI KAZANMAMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

        Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

        Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Sergey Lavrov
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